Пилипишин призывает Киевраду установить мораторий

Глава Шевченковского района столицы Виктор ПИЛИПИШИН призывает депутатов Киеврады установить мораторий на увеличение стоимости хлеба в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы В.ПИЛИПИШИНА.

“Никаких экономических оснований для роста цен на хлеб в столице нет”, - заявляет глава района. Он отмечает, что закупочные цены на зерно снизились на $100 по сравнению с прошлым годом, и поэтому себестоимость хлеба не увеличилась.

“Рост цен на продукт №1 – „заслуга” исключительно руководства „Киевхлеба” и городской власти, которая негласно поддерживает это частное предприятие. Киевраде необходимо вернуться к мораторию на повышение цен на социальные сорта хлеба, который действовал в Киеве в 2007 р.”, - считает В.ПИЛИПИШИН.

Также, по его убеждению, ОАО „Киевхлеб”, как и другим столичным монополистам, нужно запретить самовольно повышать цены на свои услуги и продукцию без согласования с городским советом.

„Прошел год после повышения в столице цен на хлеб на 42,8-82,9%, но уже сегодня „Киевхлеб” утверждает, что этого мало и хочет поднять цену. Это можно объяснить лишь желаниям монополиста, вопреки экономическим тенденциям и, несмотря на платежеспособность киевлян, увеличить свои прибыли”, – считает В.ПИЛИПИШИН.

По словам главы Шевченковского района, лишним доказательством того, что анонсированный рост цен на хлеб экономически необоснован, является то, что в других городах Украины подобной эскалации цен не наблюдается. Тем более, что итоги нынешней жатвы еще не подведены и себестоимость хлеба пока не определена.

„Если ОАО „Киевхлеб” действительно имеет какие-либо экономические проблемы, то это вопрос эффективности работы менеджмента этого предприятия. И перекладывать ответственность на плече киевлян просто преступно”, - отметил В.ПИЛИПИШИН.

По его словам, события последнего месяца все больше наводят на мысль о заговоре столичных монополистов.

“Их цель - несмотря на кризис накручивать цены на свои услуги. Действия “Киевводоканала”, “Киевэнерго”, “Киевхлеба” является тому доказательством. Поэтому вопрос злоупотреблений столичных монополий нужно решать комплексно, раз и навсегда запретив им самовольно принимать решения, от которых напрямую зависит уровень жизни киевлян”, - заявил В.ПИЛИПИШИН.

Как сообщал УНИАН, вчера, 26 августа, один из крупнейших производителей хлеба и хлебобулочных изделий в Киеве - компания "Киевхлеб" – заявила, что планирует повысить на 5% цены на массовые сорта хлеба с 31 августа с.г.

Справка УНИАН. ОАО "Киевхлеб" создано на базе государственного предприятия "Киевхлеб" в 1996 г. В состав предприятия входят 17 хлебопекарных предприятий (девять в г. Киев и восемь - в Киевской обл.), ремонтно-монтажный комбинат, информационно-вычислительный и учебный центры и "Киевхлебпостач".

Мощность "Киевхлеба" превышает 1,7 тыс. тонны в сутки хлебобулочных и 12,6 тыс. тонны в год кондитерских изделий, а ассортимент насчитывает 470 наименований хлебобулочных и 460 кондитерских изделий.

23,956% акций ОАО "Киевхлеб" принадлежит ЗАО "Фининвестгруп" (Киев), 17,2% - ЗАО "Хлеб Киева" (Киев), 24,227% - ООО "Гарон" (Киев), 11,122% - ООО "Проминвест-технология" (Киев), 16,748% - физическому лицу Виталию ЕФРОСИНИНУ.