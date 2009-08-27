Федерация ж/д призывает перевозчиков к сотрудничеству

Международная организация работодателей предприятий отрасли железнодорожного транспорта «Федерация железнодорожников Украины» призывает перевозчиков зерна совместно работать над увеличением объемов загрузки зерновых.

Об этом говорится в переданном УНИАН открытом письме Федерации железнодорожников Украины.

В своем письме железнодорожники отмечают крайне неэффективное использование вагонов-зерновозов грузовладельцами и зернотрейдерами. Для сравнения: при общем среднем времени оборота вагонов (от начала загрузки до начала следующей загрузки) 6,04 суток время оборота вагонов-зерновозов составляет 10,72 суток, или в 1,8 раза больше.

«В этой ситуации остро встает вопрос уменьшения времени оборота вагона, прежде всего за счет сокращения простоя под начально-конечными операциями в пунктах загрузки-выгрузки (80% от общего оборота)», – отмечается в письме.

По мнению авторов письма, основными причинами длительного простоя вагонов является громоздкая процедура оформления документов на зерно через государственные контролирующие организации и задержки на станциях назначения, поскольку загрузка превышает перерабатывающие возможности приемных комплексов или просто отсутствуют свободные емкости и подход флота.

Также в письме сказано, что не способствует стабильной работе по отгрузке зерна организация работы таможенных, ветеринарных, фитосанитарных органов: «Большинство этих организаций не работают в выходные и праздничные дни, часто загруженные вагоны простаивают в ожидании оформления процедур несколько суток».

Со своей стороны, как отмечается в письме, железнодорожники принимают меры для оптимизации перевозочного процесса. В частности, с 1 августа 2009 года внедрена электрона система АРМ оперативного планирования, которая позволит в дальнейшем избежать нерациональной загрузки и, как следствие, скопления вагонов в пунктах назначения.

Авторы письма также утверждают, что не соответствуют действительности обнародованные в последнее время в СМИ данные руководства отдельных центральных органов исполнительной власти о необоснованности железнодорожных тарифов на перевозку зерновых грузов из-за якобы отсутствия нормативной базы для их формирования. В этой связи в письме сказано, что после введения в действие нового Сборника тарифов с 1 мая 2009 года стоимость перевозки зерна железнодорожным транспортом снизилась в среднем на 6-7%, в зависимости от расстояния перевозок.

В то же время, как отмечается в письме, стоимость услуг разрешительных учреждений, экспедиторов, фумигаторов и пр., услуги которых являются обязательными, составляет почти 5% от общей стоимости товара. «При этом затраты, которые несут эти организации при переработке зерна, невозможно сравнить с затратами железной дороги», – отмечается в письме.

«Ввиду вышеизложенного, Федерация железнодорожников Украины призывает всех участников зернового рынка удержаться от необоснованных заявлений и сосредоточить совместные усилия на совершенствовании технологических процессов планирования, транспортировки и переработки зерна, упрощении процедуры принятия его к перевозке, что даст возможность существенно снизить стоимость его транспортировки и увеличить объемы нагрузки», – сказано в письме.