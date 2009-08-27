На Херсонщине годовой зерновой ресурс сформирован на 50%

В Херсонской годовой региональный зерновой ресурс сформирован на 50% – закуплено 73,25 тыс. т зерна.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Херсонской ОГА.

Отмечается, что для указанного ресурса производится закупка зерна 3-5 классов по средней цене 928 грн./т.

В частности, закуплено 21,08 тыс. т пшеницы 3 класса по цене 980 грн/т, 40,4 тыс. т пшеницы 4 кл. по 925 грн/т и 11,85 тыс. т пшеницы 5 кл. по 856 грн/т.

***Региональным ресурсом считается зерно, которое не может быть вывезено за пределы области, поскольку является стратегическим запасом региона. Данный запас формируется с учетом потребности годового потребления хлебобулочных изделий местным населением.