В Тернопольской области ресурсы зерна сформированы на 50%

Тернопольская область уже заготовила почти 50% неснижаемого запаса зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на сегодняшней коллегии областной государственной администрации сообщил начальник главного управления агропромышленного развития ОГА Андрей ХОМА.

По его словам, по состоянию на 21 августа в неснижаемый запас в области уже привлечено 17,2 тыс. т продовольственного зерна (48% от предусмотренных объемов), всего же трехмесячный запас региональных ресурсов зерна для области составляет 36 тыс. т.

Распоряжением главы облгосадминистрации “О формировании ресурсов продовольственного зерна для обеспечения потребностей населения области в 2009/2010 маркетинговом году” определена потребность в продовольственном зерне для населения области в объеме 146,7 тыс. т. В целом, за данным А. ХОМЫ, на Тернопольщине уже собрано 1,77 млн. т зерна, что в полном объеме удовлетворяет потребности рынка зерна для регионального потребления и формирования государственных ресурсов.

Согласно распоряжению главы ОГА, формирование неснижаемого запаса продовольственного зерна предусмотрено провести до 1 сентября 2009 года. На коллегии отметили, что в соответствии со статьей 17 Закона Украины “О зерне и рынке зерна в Украине” формирование трехмесячного запаса региональных ресурсов необходимо провести за счет средств областного бюджета. Но поскольку областной бюджет является дотационным и целевые средства на закупку зерна в нем на 2009 бюджетный год не предусмотрены, в области внедрен альтернативный порядок формирования региональных ресурсов. То есть районные государственные администрации заключают с определенными сельскохозяйственными, зернозаготовительными и перерабатывающими предприятиями партнерские соглашения о заготовке, хранении и пополнении неснижаемого запаса зерна на протяжении текущего маркетингового года.