Тимошенко ждет предложений от аграриев

Правительство Украины ждет от аграриев предложений по закупкам сельскохозяйственной техники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Харькове сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что ранее планировалось закупать сельхозтехнику практически у всех отечественных предприятий для того, чтобы оказать им поддержку. Но аграриев такой вариант не совсем устроил.

«Сейчас аграрии поставили перед нами жесткий вопрос – закупаем только там, где аграрии соглашаются этой техникой пользоваться, и которая дает возможность правильно обрабатывать почву. Мы сейчас, буквально на следующей неделе, ждем от аграриев такую программу, и в следующую среду мы будем ее принимать, и все финансирование по этой программе будет проведено», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в конце июля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что кабинет министров Украины намерен с августа начать выделение средств из Стабилизационного фонда НАК «Украгролизинг" для закупки сельскохозяйственной техники для аграрных хозяйств.

Она подчеркнула, что в Стабилизационном фонде для закупки сельхозтехники предусмотрено 390 млн. грн.

По информации Министерства аграрной политики Украины, в первом полугодии 2009 года украинские аграрии получили на условиях финансового лизинга 183 единицы техники на общую сумму 47 млн. 214,64 тыс. грн. А именно: 89 тракторов, 36 комбайнов, а также 29 единиц техники для обработки почвы, 8 единиц посевной техники и 21 единицу другой техники.