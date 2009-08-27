В Луцке будут проверять продукты на содержание ГМО

ГП „Волыньстандартметрология” открыло лабораторию для проверки пищевых продуктов на содержание генетически модифицированных организмов (ГМО). Проверки проводятся на базе испытательного центра предприятия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госпотребстандарт Украины, подразделение генетически-молекулярных испытаний продукции оснащено современным аналитическим оборудованием, что позволяет проводить проверку продукции на содержание ГМО в соответствии с международными требованиями ISO 21569:2005 и ISO 21570:2005 с качественным и количественным определением процентного содержания ГМО. Обучение специалистов ГП „Волыньстандартметрология” по определению ГМО провели иностранные специалисты.

В испытательном центре проводится проверка пищевой продукции и продовольственного сырья на наличие ГМО – выявление регуляторных последовательностей промотора (35S) и терминатора (NOS); определение наличия в пищевой продукции и продовольственном сырье ДНК растительного происхождения, в частности сои; идентификация и количественное определение содержания ГМО. При проведении испытаний с целью контроля качества результатов используются сертифицированные стандартные образцы („ERM”, Бельгия) с приписанными значениями содержания ГМО в продуктах питания и продовольственном сырье.

Как уже сообщалось, недавно в системе Госпотребстандарта Украины были открыты лаборатории генетически-молекулярных испытаний ГМО в пищевых продуктах и сельскохозяйственном сырье на базе испытательных центров ДП «Кривбасстандартметрология» (Кривой Рог) и ГП «Луганскстандартметрология» (Луганск). Кроме того, с 2007 года аналогичная лаборатория действует в ГП „Укрметртестстандарт” (Киев), а с 2008 года в ГП „Винницастандартметрология” (Винница).

*** В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая в 2009 г. №468 «Об утверждении Порядка этикетирования пищевых продуктов, содержащих генетически модифицированные организмы или произведенные с их использованием, и вводятся в обращение» с 1 июля 2009 года осуществляется обязательное этикетирование пищевых продуктов, содержащих генетически модифицированные организмы. Этикетирование пищевых продуктов, не содержащих генетически модифицированные организмы или содержание которых составляет менее как 0,9 %, осуществляется с помощью отметки „Без ГМО”.