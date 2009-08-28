В Луцке откралась лаборатория по проверке на ГМО

ГП «Волиньстандартметрология» открыло лабораторию для проверки пищевых продуктов на содержание генетически модифицированных организмов (ГМО).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госпотребстандарта, проверки проводятся на базе испытательного центра предприятия.

Отмечается, что это первый в Западной Украине центр в системе Госпотребстандарта, который согласно решению Национального агентства по аккредитации Украины получил расширение отрасли аккредитации относительно определения ГМО.

Подразделение генетически-молекулярных испытаний продукции оснащено современным аналитическим оборудованием, что позволяет проводить испытание продукции на содержание ГМО в соответствии с международными требованиями с качественным и количественным определением процентного содержания ГМО.

Напомним, недавно в системе Госпотребстандарта Украины были открыты лаборатории генетически-молекулярных испытаний ГМО в пищевых продуктах и сельскохозяйственном сырье на базе испытательных центров ГП «Кривбасстандартметрология» (Кривой Рог) и ГП «Луганскстандартметрология» (Луганск). Кроме того, с 2007 года аналогичная лаборатория действует в ГП „Укрметртестстандарт” (Киев), и с 2008 года в ГП „Винницастандартметрология” (Винница).

Справка УНИАН. Постановлением Кабмина от 13 мая в 2009 г. № 468 «Об утверждении Порядка этикетировки пищевых продуктов, которые содержат генетически модифицированные организмы или произведены с их использованием и вводятся в обращение» с 1 июля 2009 года осуществляется обязательная этикетировка пищевых продуктов, которые содержат генетически модифицированные организмы.