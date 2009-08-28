В Херсонской обл. заготовлено 62,73 тыс.т посевного зерна
11:05, 28 августа 2009Агро
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На 2,7% больше плана
В Херсонской области агропредприятия заготовили 62,73 тыс. т посевного зернового материала – на 2,7% больше плана.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Херсонской ОГА.
В управлении отметили, что на данный момент собранное зерно проходит проверку на кондиционность. 95,8% заготовленного посевного зерна (60,1 тыс. т) уже признано кондиционным.
Сообщается также, что в текущем году аграрии Херсонщины уменьшили объем заготовки посевного материала на 30%, по сравнению с показателем 2008 года (88,5 тыс. т).
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