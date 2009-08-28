В Черкасской обл. лесхозы сократили выпуск продукции на 27%

В Черкасской области за первое полугодие текущего года лесохозяйственные предприятия сократили выпуск продукции против января-июня предыдущего года на 26,9% - до 48827,5 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Черкасской области, с начала года 2009 года объемы лесозаготовок продукции сократились на 29,6% - до 43154,3 тыс. грн. Заготовка ликвидной древесины сократилась на 24,5% - до 220,1 тыс. куб. м.

Заготовка круглой древесины в І полугодии 2009 года сократилась на 26,4% - до 71,7 тыс. куб. м, в том числе, для производства пиломатериалов и заготовок – на 30,1% - до 52,1 тыс. куб. м, для производства клееной фанеры и шпона – на 18,6% - до 4,9 тыс. куб. м, заготовка дровяного дерева для технологических нужд – на 29,4% - до 103,7 тыс. куб. м, дров для отопления – на 5,6% - до 41,8 тыс. куб. м.

В то же время, заготовка древесины для строительства увеличилась на 40,2% - до 8,5 тыс. куб. м.