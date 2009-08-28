Аграрии Винницкой области увеличили реализацию семян подсолнечника

В январе-июле 2009 года реализация семян подсолнечника сельхозпредприятиями Винницкой области увеличилась более чем в 10 раз или на 40,2 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 44,3 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Сообщается, что при этом в январе-июле цена семян подсолнечника, которые реализуются сельхозпредприятиями области, снизилась на 45,5% или 1,387 тыс. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 1,661 тыс. грн. за 1 тонну.