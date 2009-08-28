На Днепропетровщине поголовье КРС сократилось на 8%

В Днепропетровской области по состоянию на 1 августа 2009 года поголовье крупного рогатого скота (КРС) сократилось на 8% по сравнению с 1 августа 2008 года – до 188,6 тыс. голов.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного комплекса Днепропетровской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, в частности, поголовье коров на 1 августа т.г. составляло 89,2 тыс. голов.

Поголовье свиней за указанный период увеличилось на 18,5% – до 504 тыс. голов, а птицы всех видов – на 5,3%, до 17,881 млн. голов.