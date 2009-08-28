«Нова» увеличила объемы продаж воды в таре

Компания «Нова», национальный оператор рынка доставки питьевой воды в дома и офисы, в первом полугодии 2009 г. увеличила объемы продаж воды в таре 18,9 л на 2,26% против аналогичного периода 2008 г. - до 23,373 млн. литров. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Справка УНИАН. Компания «Нова» – национальный оператор рынка доставки питьевой воды в дома и офисы. Входит в состав холдинга IDS Group. В портфеле брендов компании – воды ТМ «Аляска» и ТМ «Старий Миргород». Компания обеспечивает полный цикл производства и доставки воды в большой таре емкостью 18,9 л.

Компания «Нова» добывает и разливает воду на трех заводах Украины – Моршинском заводе минеральных вод (Львовская обл.), Миргородском заводе минеральных вод (Полтавская обл.), заводе «Нова.Ком» (Голая Пристань Херсонской обл.).