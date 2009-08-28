МинАП предлагает концепцию программы развития села

Министерство аграрной политики Украины инициирует принятие концепции общегосударственной программы стабильного развития сельских территорий до 2020 года. Проект соответствующего распоряжения опубликован на сайте ведомства.

Главной целью программы является создание условий для стабильного развития сельских территорий. Концепция программы предусматривает ряд мер, направленных на развитие сельских территорий.

В документе отмечается, что сегодня в сельской местности почти полностью приостановлено строительство дорог с твердым покрытием, объектов инженерного обустройства, жилья, объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения.

Разработчики считают, что выполнение программы обеспечит стабилизацию демографической ситуации на основной части сельских территорий, улучшение качества обустройства территорий, улучшение жилищных условий сельского населения и т.д.

Отмечается, что для выполнения программы необходимо 300 млрд. грн., или в среднем 27 млрд. грн. в год. Расходы для выполнения программы планируется осуществлять за счет средств государственного и местных бюджетов, кредитов банков, средств инвесторов и других источников.