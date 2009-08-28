В Винницкой области производство мяса снизилось
За 7 месяцев на 14,4%
В Винницкой области общий объем производства мяса за январь-июль 2009 года уменьшился на 14,4%, или 8,193 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 48,7 тыс. тонн.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.
Согласно сообщению, в частности, объем производства мяса в аграрных предприятиях сократился на 13%.
За отчетный период в аграрных предприятиях области (кроме малых) объем выращивания скота и птицы снизился на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, в том числе свиней – на 3%, птицы – на 1,9%, при этом объемы выращивания крупного рогатого скота вызросли на 0,6%.
Как сообщал УНИАН, в 2008 году объемы производства мяса в Винницкой области сократились почти на 20% по сравнению с 2007 годом.
Справка УНИАН. Крупнейшими производителями мяса и мясопродуктов в Винницкой области являются предприятия „Тульчинмясо”, птицекомбинат "Бершадский", Казатинский птицекомбинат и предприятие „Ивано-Франковск-Винницамясо”.
В целом в Винницкой области работает 20 мясоперерабатывающих предприятий.