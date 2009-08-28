Крымские арендаторы рассчитались за аренду земли на 54,6%

В Автономной Республике Крым по состоянию на 1 августа 2009 года уровень расчетов по договорам аренды земельных участков, долей (паев) за 2009 год составляет 54,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики АРК.

Согласно сообщению, при подлежащей к выплате сумме 152 млн. 242 тыс. грн. в счет расчета поступило 83 млн. 070 тыс. грн. При этом 48,2%, или 39 млн. 999 тыс. грн., из этих средств поступили в денежной форме, что превышает уровень прошлого года на 6,1%.

Как сообщал УНИАН, в первом полугодии т.г. крымские арендаторы рассчитались по договорам аренды земли на 26,3%.