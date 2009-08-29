В Виннице на 10 га земли введен карантин из-за растительности, которая вредно влияет на здоровье людей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

Согласно сообщению, карантинный режим введен на территориях, где растут полинолистная амброзия и борщевик Сосновского. Эти растения, а также пух в период цветения тополя вредят здоровью человека. На территории города были определены площади общего земельного пользования, которые считаются очагами распространения амброзии и борщевика, - их площадь в совокупности составляет около 10 га.

По словам первого заместителя главного госсанврача г. Винницы Александра МЕЛЬНИКА, в этом году уже осуществлены покосы амброзии и борщевика на территориях масложиркомбината, железнодорожных насыпей, городских общеобразовательных школ, хлебоприемного комбината №2, ул. Немировское шоссе, улицы Черновила и других территорий, на которых были обнаружены очаги этих опасных для здоровья человека растений.

Также совместно из ГКП «Винницазеленстрой» и ООО «Озон-интериум» при соблюдении требований правил техники безопасности и охраны труда с применением средств индивидуальной защиты принято решение осуществить уничтожение растений с помощью перекапывания или перепахивания почвы с дальнейшим высеванием на этих участках газонных трав, выкапывания растений с корнем и уничтожение их сжиганием или захоронением в санитарных ямах и использование гербицида «Линтур» в пределах четких определенных территорий, на которых установлен карантин по амброзии.

Справка УНИАН. Цветочная пыльца амброзии вредна для человека. В период цветения (с середины июля до наступления осенних заморозков) среди населения наблюдается аллергические заболевания - амброзионный полиноз. Пыльца амброзии, попадая в нос и бронхи, - вызывает слезоточивость, нарушает зрение, повышает температуру тела, наблюдается резкое воспаление слизистых оболочек верхних дыхательных путей, что провоцирует приступы бронхиальной астмы.

Борщевик Сосновского богатый на фотоактивные соединения, поэтому он приводит к ожогам. Через 1-2 дня поврежденная поверхность тела достигает нескольких сантиметров, тяжело заживает, обостряет другие кожные заболевания.