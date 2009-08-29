В Житомире 4 сентября состоится праздник урожая

4 сентября в Житомире по случаю завершения сбора ранних зерновых в области проведут ярмарку и массовое театрализованный народный праздник урожая «Обжинки-2009».

Как сообщили УНИАН в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской ОГА, праздник пройдет на стадионе Житомирского агротехнического колледжа. Его участникам будут представлены народные обряды, выставки народных промыслов, концертная программа.

Также на главном празднике урожая Житомирской области - «Обжинки-2009» - отметят победителей жатвы 2009 года.

В рамках праздника на территории агротехколеджа также пройдет праздничная ярмарка - продажа продукции, которая производится на предприятиях пищевой, перерабатывающей промышленности, в сельскохозяйственных и фермерских хозяйствах региона.

Праздник пройдет по случаю завершения сбора ранних зерновых в регионе, которых аграриями области собрано 860 тыс. тонн.