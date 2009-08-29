Концентрация на производстве сахара позитивна для «Астарты»

Концентрация на производстве сахара, который генерирует 60% доходов компании «Астарта», позитивна в нынешней ситуации.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал старший аналитик Astrum Investment Management Александр КАВА.

Он отметил, что в 2009 году «Астарта» увеличила посевные площади под сахарную свеклу на 14% до 34 тыс. га, что должно обеспечить 90% свеклы для сахарных заводов компании.

Аналитик также расценивает финансовые результаты «Астарты» за второй квартал и первое полугодие как положительные. «Они свидетельствуют о том, что компания сохраняет сильную позицию, несмотря на суровые экономические условия в Украине», - считает А.КАВА.

Справка УНИАН. ASTARTA Holding N.V. контролирует агропромышленный холдинг «Астарта-Киев», который является одним из лидеров сахарной отрасли Украины.

«Астарта-Киев» - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, деятельность которого связана с производством сахара, а также с выращиванием, обработкой и торговлей сельскохозяйственной продукцией. В состав холдинга входят 5 сахарных заводов, а также 37 агрофирм, которые обрабатывают свыше 135 тыс. га земли. Производственные активы сосредоточены в Полтавской, Винницкой и Хмельницкой областях, главный офис расположен в Киеве.

ASTARTA Holding N.V. является публичной компанией, акции холдинга с августа 2006 года котируются на Варшавской фондовой бирже.

В 2008 году агрофирмы «Астарты» собрали более 393 тыс. тонн зерновых и масличных культур и 1,56 млн. тонн сахарной свеклы, обеспечив 96% и 65% прирост по сравнению с 2007 годом.