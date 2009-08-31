Мировой урожай пшеницы достигнет 662 млн. т

Международный совет по зерну /МСЗ/ увеличил прогноз объемов мирового урожая пшеницы в 2009-2010 г. до 662 млн. т. Соответствующее коммюнике этой организации распространено в субботу в лондонском Сити. В июле МСЗ прогнозировал урожай на уровне 654 млн. т.

Увеличение оценки вызвано установившейся сейчас на территории США и Франции - крупных экспортеров пшеницы - благоприятствующей для произрастания зерновых погодой. Она отмечена устойчивым выпадением осадков.

Предстоящий урожай ожидается одним из самых крупных. Рекорд был установлен в минувшем аграрном году, когда удалось собрать 682,4 млн. т.

Согласно последним оценкам Министерства сельского хозяйства США, в результате очередного крупного урожая пшеницы размеры ее мировых запасов на складах увеличатся на 8,3% - до 183,6 млн. т, передает ПРАЙМ-ТАСС.