Сегодня в отдельных регионах Украины кратковременные дожди

Сегодня в отдельных регионах Украины пройдут кратковременные дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 31 августа в Украине будет наблюдаться переменная облачность. В западных областях, на юге Левобережья и в Крыму - без осадков, на остальной территории - кратковременные дожди (небольшие и умеренные), местами грозы, шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, на юге и востоке Украины юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью в западных и северных областях - 8-13°, на остальной территории - 12-17°, в Крыму - до 20°; днем - 19-24°, на востоке и юге, кроме Одесской области, - 26-31°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 10-15°.

В Киеве и области переменная облачность. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 19-24°, в Киеве ночью 10-12, днем 20-22°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях - 21-23°, в Днепре в районе Киева - 21°.