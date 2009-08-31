"Кернел Групп" планирует увеличить свои доходы в 2010 фингоду

"Кернел Групп", один из крупнейших украинских операторов рынка подсолнечного масла, планирует увеличить чистую прибыль в новом финансовом году (который у "Кернел" совпадает с маркетинговым для зерновых и начинается с 1 июля) на 1,1% - до 130 млн. долларов, сообщает АПК-Информ.

Как говорится в отчете компании, обнародованном 28 августа, компания намечает рост доходов на 0,2% - до 1050 млн. долл.

По оценкам, в начавшемся финансовом году она сможет сохранить рентабельность по EBITDA на уровне 18%, что соответствует показателю завершившегося финансового года.

"Кернел Групп" ожидает, что в новом финансовом году компания соберет и экспортирует 1,8 млн. тонн зерновых, что на 20% ниже рекордного показателя прошлого года, и добавляет, что треть этой задачи уже выполнена с приемлемой рентабельностью.

В сегменте подсолнечного масла "Кернел" рассчитывает сохранить лидерство на рынке и произвести 1,2 млн. тонн.

Помимо того, как и в минувшем финансовом году, компания намерена активно задействовать принадлежащие ей хранилища и портовый терминал в Ильичевске, через который она намерена перегрузить в новом году более 3 млн. тонн зерна, что приблизительно соответствует уровню прошлого года (3,4 млн. тонн).

Согласно отчету, в апреле-июне минувшего года "Кернел" создал две новые торговые компании - Inerco Commodities S.A. (Швейцария) и Restomon LTD (Британские Виргинские о-ва), но уменьшил свою долю в ЗАО "Полтавский МЭЗ - Кернел Групп" с 95,2% до 73,05%.

Мажоритарным акционером компании на конец июня 2009 г. через Namsen LTD остается глава ее совета директоров Андрей Веревский.

В соответствии с документом, краткосрочная задолженность "Кернел" на конец минувшего финансового года составляла $148,48 млн., в том числе под обеспечение - на $129,05 млн., тогда как долгосрочная - $85,47 млн.

Как сообщалось, в 2009 финансовом году чистая прибыль "Кернел" возросла на 56,4% - до $128,54 млн., доходы - на 57,9%, до $1 млрд. 47,08 млн., операционная прибыль - на 48,1%, до $165,28 млн.