Производство подсолнечного масла сократится

По прогнозам немецкого аналитического агентства Oil World, производство подсолнечного масла в мире в 2009/10 МГ (октябрь-сентябрь) составит 12,1 млн. тонн, что на 600 тыс. тонн ниже показателя прошлого года (12,7 млн. тонн), однако на 18,6% превышает уровень сезона-2007/08 (10,2 млн. тонн). В частности, объем производства данного продукта переработки в Украине составит лишь 2,4 млн. тонн против 2,7 млн. тонн в 2008/09 МГ и 1,9 млн. тонн в сезоне-2007/08, в Аргентине - 1,5 (1,5; 1,6) млн. тонн, сообщает АПК-Информ.

В свою очередь, мировой объем поставок подсолнечного масла на внешние рынки в сезоне-2009/10 озвучивается на уровне 4,6 (5,3; 3,7) млн. тонн. Так, Украина экспортирует 1,8 (2,1; 1,3) млн. тонн данной продукции, еще 1,1 (1,1; 1,2) млн. тонн масла будет поставлено из Аргентины. При этом импортный потенциал Евросоюза составит 1 (1,2; 1,3) млн. тонн.

Отметим, что общая оценка потребления подсолнечного масла в мире в 2009/10 МГ составляет 12,3 (12,2; 10,2) млн. тонн. В результате, мировые переходящие запасы подсолнечного масла достигнут 1,2 млн. (1,4 млн.; 870 тыс.) тонн.

В тоже время, отмечают эксперты, прожив почти год в условиях мирового финансового кризиса, участники АПК однозначно могут констатировать тот факт, что данная отрасль оказалась наиболее устойчивой к финансовым потрясениям. И, вопреки прогнозам, спрос на основные виды сельхозпродукции не только не снизился вследствие негативных экономических процессов, а по отдельным позициям даже увеличился в связи со снижением цен. Масложировая отрасль не стала исключением - спрос на растительные масла в мире продолжает увеличиваться, а отрасль продолжает развиваться, несмотря на пессимистичные прогнозы…

Согласно последнему прогнозу ведущих экспертов, мировое потребление растительных масел в 2008/09 МГ составит 131,17 млн. тонн, что на 3,5% превысит аналогичный показатель в прошлом сезоне. Основной причиной повышения спроса эксперты называют увеличение потребления масел Китаем и особенно - Индией (+1,1 млн. тонн по сравнению с прошлым сезоном), что связано с отменой страной пошлин на импорт растительных масел и резким снижением внутренних цен в этой стране. Отметим, что рост импорта растительных масел Индией произошел главным образом за счет увеличения поставок в эту страну причерноморского подсолнечного масла.

Участники рынка еще раз подчеркивают: потребление растительных масел не только не снизилось, а оказалось даже выше первоначальных прогнозов. И хотя спрос на данную продукцию со стороны отрасли биодизеля, переживающей стагнацию, сократился, именно пищевой сектор стал главным фактором роста потребления растительных масел. Хотя и нефть, и биодизель являются важными, но все же не определяющими факторами развития рынка масел, которые по-прежнему, прежде всего, являются продуктами пищевого потребления, а не сырьем для биотоплива.