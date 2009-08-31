Россия увеличила производство сахарной свеклы в три раза

28 августа первый заместитель председателя правительства РФ Виктор Зубков провел заседание Комиссии правительства по вопросам агропромышленного комплекса. Об этом сообщила правительственная пресс-служба, передает АПК-Информ.

Участники заседания рассмотрели разработанную Минсельхозом России отраслевую программу развития свеклосахарного комплекса России на 2010-2012 гг.

"За последние восемь лет в России произошло увеличение объемов производства сахарной свеклы в три раза", - сообщил, открывая заседание Комиссии, первый вице-премьер. Такое успешное, по его мнению, развитие отрасли позволило создать своеобразную "подушку безопасности" от резких колебаний мировых цен, которые случаются каждые 8-10 лет. "В условиях очередного всплеска мировых цен на сахар-сырец вопрос создания эффективного современного отечественного свеклосахарного комплекса приобретает особую актуальность", - уверен В.Зубков.

Подготовленная программа, считает первый вице-премьер, должна способствовать достижению главной цели - "обеспечению необходимого запаса прочности по сахару на уровне 80% отечественного объема производства по отношению к объему потребления". "Такое соотношение позволит удерживать потребительские цены на сахар вне зависимости от конъюнктуры мирового рынка, обеспечит непрерывность работы сахарных заводов, гарантирует социальную стабильность монопоселков, в которых расположены сахарные заводы", - отметил В.Зубков.

По мнению первого вице-премьера, особое внимание при реализации программы следует в равной степени уделять механизмам обеспечения свеклосеющих хозяйств отечественными семенами и средствами защиты, развитию инфраструктуры отрасли, а также совершенствованию мер таможенно-тарифного регулирования.

Члены Комиссии также обсудили вопросы совершенствования статистических исследований сельского хозяйства и социально-экономического состояния сельских территорий.

"Выполнение Госпрограммы развития АПК во многом зависит от достоверности и частоты предоставления статистических показателей", - заявил первый вице-премьер. Он добавил, что "Госпрограмма, определяющая основные приоритеты развития АПК, базируется на статистических показателях, достоверность и частота предоставления которых обеспечивает своевременность и качество принимаемых решений".

В настоящее время, отметил В.Зубков, имеется годовая периодичность по большинству основных показателей. Однако информации для анализа развития приоритетных направлений и оценки эффективности государственной поддержки пока недостаточно. Кроме того невысока достоверность статистических показателей, основанных на выборочных обследованиях. "Мы, например, вкладываем большие средства в молочную отрасль, но, к сожалению, в последние годы или топчемся на месте, или снижаем производство, от статистики надо иметь информацию - в чем причины", - заявил он.

Как отметил В.Зубков, федеральный план статистических работ в части сельского хозяйства и социально-экономического развития села должен быть приведен в соответствие с приоритетами развития АПК. "Необходимо иметь показатели фактической реализации продукции сельского хозяйства, текущие балансы производства и потребления основных видов продукции, развернутые показатели развития малых форм хозяйствования на селе и другие данные. Все это следует увязать с циклами оценки хода выполнения мероприятий Госпрограммы", - подчеркнул первый вице-премьер.