«Концерн Хлебпром» внедрил энергосберегающий проект

На производственном подразделении «Самборский хлебокомбинат» ОАО «Концерн Хлебпром» в рамках проекта «Утилизация тепла отходных газов» завершены монтажные работы и введены в действие два теплоутилизатора. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

«Уже на первом этапе внедрения проекта на ПП «Самборский хлебокомбинат» было снижено на 4-5% потребление природного газа и минимизировано влияние выхлопов на окружающую среду. Учитывая отсутствие в Украине необходимого количества природного газа собственной выработки и его постоянно возрастающую закупочную цену, данный проект для нас более чем актуален», - отметил начальник отдела энергосбережения ОАО «Концерн Хлебпром» Михаил МЕЛЬНИК.

Благодаря утилизаторам за первый месяц работы было сэкономлено 1300 куб. м газа. Годовая экономия предприятия вследствие внедрения проекта составит 40 тыс.грн., а срок окупаемости проекта - 4 месяца.

Планируется, что следующий этап проекта на ПП «Львовский хлебозавод №5» и ПП «Калушский хлебокомбинат» будет внедрен уже до 10 сентября текущего года.

Справка УНИАН. ОАО «Концерн Хлебпром» является одним из крупнейших национальных производителей хлеба и объединяет хлебозаводы и комбинаты хлебопродуктов Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Ривненской и Черкасской областей. Доля ОАО «Концерн Хлебпром» на национальном рынке хлебопродуктов на конец 2008 года оценивалась в 7,3%.

Валовая прибыль компании за первое полугодие 2009 года согласно консолидированным данным составила 71,5 млн. грн., а чистая прибыль - 3,2 млн. грн. Валовая маржа за соответствующий период составила 31%, а показатель EBIDTA - 40,7 млн. грн.