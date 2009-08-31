В Канаде повышена оценка запасов масличных и зерновых

По последним данным Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Канады (Agriculture and Agri-Food Canada), конечные запасы восьми основных зерновых и масличных культур в стране будут несколько выше, чем предполагалось 7 августа, сообщает АПК-Информ.

Согласно обновленным оценкам комитета, суммарные конечные запасы канолы, сои, пшеницы, овса, ячменя, кукурузы и ржи составят 10,2 млн. тонн, а не 9,9 млн. тонн, как прогнозировалась ранее. Между тем, в 2008/09 МГ данный показатель составил 12,5 млн. тонн.

Общая оценка производства данных культур в стране в сезоне-2009/10 также повысилась на 200 тыс. тонн - до 59,5 млн. тонн, тем не менее, данный показатель на 18,5% ниже объема производства прошлого года (72,6 млн. тонн).

Экспорт основных культур из Канады в 2009/10 МГ предположительно составит 29,2 млн. тонн, против предыдущего прогноза в 30 млн. тонн, и 33,6 млн. тонн, отгруженных в предыдущем сезоне.

В свою очередь, внутреннее потребление указанных масличных и зерновых культур в Канаде в 2009/10 МГ, по мнению аналитиков комитета, не превысит отметки 36 млн. тонн, против предыдущего прогноза в 35,5 млн. тон и показателя 2008/09 МГ составившего 39 млн. тонн.