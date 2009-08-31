ПК "Подолье" выплатила 5,734 млн. грн. дохода за 9-й купонный период

Продовольственная компания "Подолье" своевременно выплатила 5,734 млн. грн. процентного дохода за девятый купонный период по облигациям серии А.

Об этом сказано сообщении компании, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, проценты по облигациям выплачены "УкрСиббанком", который является андеррайтером этого выпуска облигаций, в полном объеме из расчета 57,34 грн. на одну облигацию номиналом 1 тыс. грн., или 23% годовых.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2007 года продовольственная компания "Подолье" выпустила 3-летние облигации серии А на сумму 100 млн. грн. с ежеквартальной выплатой процентного дохода.

Справка УНИАН. Продовольственная компания "Подолье" создана в марте 2005 года в Винницкой области и входит в состав концерна "Укрпроминвест".

В "Укрпроминвест" входят три сахарных завода, а также 18 агроформирований в Винницкой области, которые обрабатывают около 100 тыс. га сельскохозяйственных угодий и содержат около 20 животноводческих комплексов.

Продовольственная компания "Подолье" закончила 2008 год с чистой прибылью 10,078 млн. грн., увеличив чистый доход на 29,3%, или 68,655 млн. грн., по сравнению с 2007 годом – до 302,658 млн. грн.