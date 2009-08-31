Тимошенко проведет всеукраинское совещание председателей сельсоветов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО проведет 5 сентября всеукраинское совещание с председателями сельских и поселковых советов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на внеочередном заседании Кабинета министров.

«Сегодня мы собрались, чтобы проинвентаризовать все вопросы, которые были поставлены за последнее время в ходе общения правительства с органами местного самоуправления», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, сегодня во время заседания правительства принять целый ряд нормативных актов, направленных на усовершенствование условий деятельности сельских, поселковых и городских советов.

«Это один из стратегических вопросов в Украине, потому что 18 лет никто не обращал внимание на то, в каких нормативных, организационных и финансовых условиях живут местные общины – села, поселки и города», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.