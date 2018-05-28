Новые цены на хлеб, или Батон с политическим вкусом...

В последний день лета монополист на столичном хлебном рынке – ОАО «Киевхлеб» повысил цены на два вида своей продукции – хлеб «Украинский» и батон. Такое «самовольство» главного хлебопека Киева не оставили без внимания любители «покричать» и заработать популистские баллы, проявляя «заботу» о киевлянах. Особенно в преддверии очередных выборов. Но так ли страшно подорожание, как его малюют?

Цене расти – версия «Киевхлеба»

«Киевхлеб», несмотря на столичную прописку, является одним из крупнейших производителей хлебобулочных изделий в Украине. Поэтому любой его шаг на рынке, в том числе и ценовой, под пристальным вниманием властей как киевских, так и всеукраинских. А в последний день лета он порадовал потребителей повышением цен на два вида продукции - хлеб «Украинский» и батон. Но повышение, в отличие от прошлогоднего, когда в июле 2008г. цена на социальные сорта хлеба выросла в полтора-два раза (батон «Нива» подорожал с 1,4 грн. до 2,3 грн., хлеб «Украинский» - с 1,64 до 3,16 грн., хлеб «Пшеничный» - с 1,6 грн. до 2,68 грн.), в этом году можно назвать минимальным – на 5%. Таким образом, «Украинский» стал дороже на 16 копеек – 3,16 грн., а батон на 14 копеек – 2,64 грн.

Как отмечает В.Череда, повысить цены более чем на 5% предприятие не может – станет неконкурентоспособным, ведь на сегодня около 200 тонн хлеба ежедневно вывозится в область, где присутствуют производители помельче, которые могут быстренько занять место, обогретое гигантом, да и в столицу они свою продукцию предлагают. При этом гендиректор "Киевхлеба" сетует, что в Украине вопрос повышения цен на хлеб лежит больше в политической плоскости, чем экономической. А пока государство демонстрирует свою заботу об украинцах, регулируя в ручном режиме цены, предприятие не имеет ресурсов для развития, инвестиций и т.д.

На страже цен

Государственные же органы блюдут контроль цен по мере возможностей. Так, Киевское городское отделение Антимонопольного комитета не один раз рекомендовало «Киевхлебу» не допустить экономически необоснованного повышения цен. На сегодня отделение АМК еще не определилось с действиями в отношении монополиста. Как отметил и.о. председателя Киевского городского территориального отделения АМК Леонид Маноха , комитет еще на прошлой неделе направил письмо «Киевхлебу», чтобы последний обосновал повышение цен, но пока не получил ответа. Проанализировав данные пекаря, которые он предоставит, комитет если будут основания возбудит дело.

Пока органы государственного контроля выполняют бумажную работу, политические силы не упускают возможность «вырасти» в глазах избирателей, демонстрируя любовь к ближнему.

Так, пресс-служба председателя Шевченковской районной в Киеве государственной администрации Виктора Пилипишина распространила заявление последнего с требованием ввести мораторий на повышение цен на социальные сорта хлеба. "Пользуясь своим "хлебным" местом "Киевхлеб" диктует цены, а местная власть молчит и разводит руками, мол, мы тут ни к чему. Но на самом деле она может защитить киевлян, установив годовой мораторий на подорожание хлеба", - заявил глава Шевченковского района.

По мнению политика, никаких оснований для повышения цен на хлеб в столице нет, так как закупочные цены на зерно снизились по сравнению с 2008 годом, следовательно, себестоимость конечного продукта не выросла. "Это (повышение цен) можно объяснить только желанием монополиста, наперекор экономическим тенденциям и несмотря на платежеспособность киевлян, увеличить свою прибыль", - подчеркнул он. И при этом тот же В.Череда уточняет, что стоимость зерна составляет всего 40% в цене конечного продукта…

По словам В.Пилипишина, еще одним доказательством необоснованности повышения стоимости хлеба в Киеве является тот факт, что в других регионах подобная динамика не наблюдается. При этом он подчеркнул, что экономические проблемы "Киевхлеба" являются вопросом эффективности работы его менеджмента.

Откуда растут ноги у цены?

Эксперты соглашаются с В.Чередой относительно заполитизированности вопроса цен на хлеб. Однако считают, что действия «Киевхлеба» носят больше политический характер. По словам начальника аналитического отдела консалтингового агентства «ААА» Марии Колесник, «данное повышение было политическим, и на нем все ведут политические игры. Но собственником заводов является депутат от Партии регионов…».

«14 копеек, в принципе, это не существенно, в то же время для бабушки неважно, повысили ли ей на 3 копейки, или на 14 копеек, тут скорее будут оперировать цифрой 5%… И важен сам факт: «повысили цены – власть плохая». Я думаю, власть тоже будет кричать - «мы не допустим, чтобы хлеб подорожал», потому что выборы», - отмечает она. Эксперт допускает, что Кабмин может предпринять кое-что, но это будут исключительно популистские заявления. «Я думаю, разговоров будет много, но цена, скорее всего, повысится», - считает эксперт.

«Действительно нужно переоборудовать заводы, нужно вкладывать в эти предприятия, и хлеб должен быть более дорогим, потому что если минимизировать цену, то говорить о каких-то вкусовых качествах невозможно», - подчеркнула М.Колесник.

Выводы очевидны. Простая арифметика показывает – если семья из двух человек покупает ежедневно хлеб и батон (думаю, этого достаточно, чтобы прожить), то в месяц ее расходы увеличатся на 9 грн. Согласитесь, сумма далека от критической. Вот и вся цена вопроса – как быстро украинцы ловятся на популистские удочки. И пока ловятся, эти якобы проблемы будут «раздувать» и дальше, нельзя же упускать такой инструмент предвыборной кампании. А каким будет хлеб на вкус, власть особо не волнуется…

Лилия Коваль (УНИАН)