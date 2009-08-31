Чешская компания "Текро" построила инкубатор

Чешская компания "Текро" построила в Черкасской области инкубатор проектной мощностью 32 млн. цыплят в год.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава Корсунь-Шевченковской райгосадминистрации Иван ПУСТОВИТ.

По его словам, инкубатор построен в селе Петрушки Корсунь-Шевченковского района Черкасской области. Стоимость проекта составила 13,5 млн. грн. Первые яйца привезут в инкубатор из-за рубежа уже в этом году. На ферме яйца будут инкубировать, потом новорожденных цыплят будут сортировать, вакцинировать и продавать украинским потребителям – птицефабрикам.

Основными покупателями цыплят уже готовы стать Черкасская птицефабрика" (9 млн. цыплят в год) и ООО "Агро-Рось" (5-6 млн. цыплят), а также другие производители из соседних областей.

На сегодняшний день основные производители куриного мяса транспортируют живых цыплят в Украину из-за границы самолетами, тогда как значительно проще и дешевле привозить куриные яйца. Новый инкубатор сможет полностью обеспечить черкасские птицефабрики племенным материалом.

По словам И.ПУСТОВИТА, через год-два компания "Текро" планирует построить в селе Петрушки ферму для выращивания птицы.

Справка УНИАН. Компания «Текро» является одним из лидеров на чешском и словацком рынках кормовых добавок. Основана в 1991 году. В Украине работает с 1997 года, имеет представительство в Киеве и завод по производству кормовых добавок в Полтавской области.