Нужно расширить категории сельских жителей для получения земли

Народный депутат Богдан ГУБСКИЙ (БЮТ) предлагает расширить перечень категорий граждан, которые имеют право на бесплатное получение земельной доли (пая) в сельской местности.

Об этом говорится в законопроекте №5072 «О внесении дополнений в Земельный кодекс Украины (относительно права граждан Украины на получение земельной доли (пая)», внесенном в парламент 27 августа т.г., который размещен на сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект направлен на обеспечение земельными участками жителей села, которые в соответствии с законодательством не имеют права на получение земельного участка (пая).

Законопроектом предлагается определить, что в ходе приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций земельные участки передаются работникам этих предприятий, учреждений и организаций, а также работникам государственных и коммунальных заведений образования, культуры, здравоохранения, работникам государственного предприятия почтовой связи и его структурным подразделениям, работникам органов государственного пожарного надзора, участковым инспекторам милиции, которые расположены на территории соответствующего совета, а также пенсионерам из их числа с определением каждому из них земельной доли (пая).

Согласно Земельному кодексу, на сегодняшний день в ходе приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций земельные участки передаются бесплатно только работникам этих предприятий, учреждений и организаций, работникам государственных и коммунальных заведений образования, культуры, здравоохранения, расположенных на территории соответствующего совета, а также пенсионерам из их числа с определением каждому из них земельной доли (пая).

При этом документом предполагается, что размеры земельных участков, выделяющихся для указанных категорий работников, не могут превышать норм бесплатной передачи земельных участков гражданам, установленных законом для ведения личного крестьянского хозяйства.

Отметим, согласно ст. 121 Земельного кодекса, каждый гражданин Украины может бесплатно получить 6 земельных участков: под строительство и обслуживание жилого дома, хозяйских строений (в селах – не более 0,25 га, в поселках – не более 0,15 га, в городах – не больше 0,10 га); для ведения личного крестьянского хозяйства (до 2 га); для ведения фермерского хозяйства (в размере земельной доли (пая), определенной для членов сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории местных советов, где находится фермерское хозяйство); для садоводства (до 0,12 га); для индивидуального дачного строительства (до 0,10 га); для строительства индивидуальных гаражей (до 0,01 га).