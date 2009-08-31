Полтавской области нужно 2 млрд. грн.

На проведение осенних полевых работ Полтавской области необходимо 2 миллиарда гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель начальника Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации Сергей Фролов сегодня на еженедельном аппаратном совещании в Полтавской ОГА.

«Стоимость осенних полевых работ составляет 2 млрд. грн. Сейчас в области есть 1,2 млрд. грн», - сказал С.ФРОЛОВ.

Он отметил, что за счет государственной поддержки сельхозпроизводители области могли бы получить 42 млн. грн. Таков размер запланированной дотации за посадку сахарной свеклы и выращивание крупного рогатого скота. Однако этих денег государство в область не передало.

«Нет пока в достаточном количестве и дизтоплива. Для проведения осенне-полевых работ его нужно 35 тыс. тонн, тогда как есть 12 тыс. тонн. Что касается сельскохозяйственного транспорта, то его готовность на сегодня высока. Тракторы готовы к работе на 94%, сеялки - на 93%, свеклоуборочные комбайны - на 73%», - заявил С.ФРОЛОВ.

Напомним, на сегодняшний день Полтавская область завершила сбор ранних зерновых и намолотила около 2 млн. 200 тыс. тонн зерна.