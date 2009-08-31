На Полтавщине планируют собрать 162 тыс. тонн сои

В Полтавской области планируют собрать 162 тыс. тонн сои.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель начальника Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации Сергей ФРОЛОВ сегодня на еженедельном аппаратном совещании в Полтавской ОГА. «Полтавская область - лидер по посеву и уборке сои. Это - за счет урожайности и увеличения площади посева », - сказал С.ФРОЛОВ.

По его словам, в области соей засеяно 110 тыс. га, что на 21,5 тыс. га больше, чем в прошлом году. Сейчас собирать сою начали уже 8 районов области. Собрали более 4 тыс. га, намолотили - 6 тыс. тонн.