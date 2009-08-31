345,8 тыс. га планируют засеять озимыми

Осенью в Полтавской области планируют засеять озимыми культурами 345,8 тыс. га площадей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации Сергей ФРОЛОВ сегодня на еженедельном аппаратном совещании в Полтавской ОГА.

«Посевы будут почти на уровне прошлогодних. Но сегодня почва не готова, чтобы туда класть зерно. Нужен дождь», - отметил С.ФРОЛОВ.

По его словам, конечный срок посева - 15-20 сентября.

Он также добавил, что область полностью обеспечена качественными семенами. Потребность в них составляет 65 тыс. тонн.

Напомним, на сегодняшний день Полтавская область завершила сбор ранних зерновых и намолотила около 2 млн. 200 тыс. тонн зерна.