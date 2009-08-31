Пальмирский сахарный завод сократит свыше 100 работников

На ОАО "Пальмирский сахарный завод" (Черкасская обл.) из-за нехватки сырья будет уволено более ста работников.

Об этом УНИАН сообщил депутат Черкасского областного совета Владимир ЛУКЬЯНЕЦ.

По его словам, сейчас завод простаивает. Его запустят в этом году, но он будет перерабатывать сахар-сырец, ввезенный из-за границы. Чтобы запустить завод, необходимо 15-16 млн. грн. Кроме того, нужно погасить долги прошлых лет за газ – 9 млн. грн.

Также, по словам В.ЛУКЬЯНЦА, недавно владельцы завода – ОАО "Сахарный союз "Укррос" объявили об остановке двух цехов завода по переработке сахарной свеклы.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель наблюдательного совета ОАО "Сахарный союз "Укррос" Сергей ФЕДОРЕНКО, в 2006 году завод переработал 400 тысяч тонн сахарной свеклы за сезон, в 2007-м – 330 тыс. тонн, 2008-м – 290 тыс. тонн. В этом году ожидается поступление сахарной свеклы в объеме до 220 тысяч тонн, однако при такой загрузке завод будет работать убыточно. Поэтому принято решения о переработке сахарной свеклы из Черкасской области на других заводах, а Пальмирский сахарный завод будет перерабатывать сахар-сырец.

В следующем году руководство ОАО "Пальмирский сахарный завод" планирует увеличить площадь посевов сахарной свеклы, чтобы обеспечить завод сырьем и полностью восстановить его работу.

Справка УНИАН. Пальмирский сахарный завод запущен в 1970 году. Проектная мощность завода составляет 3 тыс. тонн переработки свеклы в сутки.

На сегодняшний день производственная мощность завода составляет 6 тыс. тонн свеклы в сутки. Производственная деятельность сахарного завода имеет сезонный характер. Сезон переработки сахарной свеклы обычно начинается в сентябре и длится от 40 до 150 дней в зависимости вот количества заготовленной для переработки сахарной свеклы. Завод также оснащен технологической схемой переработки сахара-сырца. Длительность сезона переработки сырца также зависит только от объема закупки сахара-сырца.

ОАО «Сахарный союз «Укррос» создано в 2007 году. В состав компании входят 7 сахарных заводов и 17 крупных сельскохозяйственных предприятий. В управлении компании находится около 80 тыс. га земли.

В прошлом году площади сельскохозяйственных земель, которые обрабатывает ОАО "Сахарный союз "Укррос", увеличились почти вдвое – с 37 до 70 тыс. га. Кроме сахарной свеклы, компания выращивает и другие сельскохозяйственные культуры: пшеницу, кукурузу, ячмень для пивоварения.

В 2008 году доля компании на рынке сахара составила 12,8%.