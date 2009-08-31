Губский предлагает бесплатную приватизацию земель

Народный депутат Богдан ГУБСКИЙ (БЮТ) предлагает бесплатную приватизацию частным сельскохозяйственным предприятиям земельных участков, находящихся в их постоянном пользовании.

Об этом говорится в законопроекте №5071 “О внесении дополнений в Земельный кодекс Украины (относительно приобретения прав собственности на землю сельскохозяйственными предприятиями)”, внесенном в парламент 27 августа т.г. и размещенном на сайте Верховной Рады.

Документом предлагается определить, что сельскохозяйственные предприятия, учреждения и организации, кроме государственных и коммунальных, которые осуществляют деятельность на земельных участках сельскохозяйственного назначения на основании государственного акта на право постоянного пользования земельным участком, могут бесплатно приобретать такие земельные участки в частную собственность на основании заявления в соответствующий орган исполнительной власти или сельского, поселкового, городского совета.

Предусматривается, что соответствующий орган государственной власти в месячный срок обязан рассмотреть соответствующее заявление и принять решение о выдаче госакта на право собственности на землю.

При этом исключительными основаниями для отказа в выдаче госакта являются: непредоставление документов, необходимых для принятия соответствующего решения; выявление недостоверных ведомостей в поданных документах; если относительно сельскохозяйственного предприятия возбуждено дело о банкротстве или прекращение его деятельности; законодательно установленный запрет на передачу земельного участка в частную собственность.

Госорган земельных ресурсов обязан бесплатно выдать сельхозпредприятию госакт на право собственности на земельный участок на протяжении 14 дней со дня принятия соответствующего решения.