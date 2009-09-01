Для озимой пшеницы торги 31 августа закончились в плюсе

Отсутствие позитивных фундаментальных новостей и низкие (относительно прошлого сезона) темпы экспортных продаж и экспортных отгрузок по-прежнему давят на котировки фьючерсов пшеницы на биржах США. Тем не менее, торги 31 августа закончились в небольшом плюсе для озимой пшеницы. Этому способствовала покупка контрактов для покрытия срочных обязательств (конец месяца), а также ослабление доллара США.

Декабрьские котировки фьючерсов озимой пшеницы выросли:

мягкая пшеница SRW в Чикаго на $1,29 до 183,24 $/тонна

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $1,47 до 191,32 $/тонна.

Твердая пшеница HRS в Миннеаполисе снизилась на $0,74 до 197,66 $/тонна ввиду прогрессирующей уборки и низкого экспортного спроса на данный класс, передает «Агро Перспектива».