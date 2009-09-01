Европейские биржи пшеницы отреагировали на обвал в Китае

Европейские биржи пшеницы нервно отреагировали 31 августа на падение фондового рынка Китая на 7%, ведь на эту страну приходится значительная доля мирового спроса на сельхозсырье. Затронутыми там оказались важнейшие позиции, от аграрных до энергетических и металла. Кроме того, негативно было воспринято в Европе и дневное снижение котировок кукурузы и соя-бобов на бирже в Чикаго.

Ноябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF упали на 1,50 евро до 127,00 ?/тонна (181,72 $/тонна).

Ноябрьские контракты фуражной пшеницы на лондонской бирже LIFFE остались на уровне 100,00 £/тонна (162,95 $/тонна), передает «Агро Перспектива».