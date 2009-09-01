Россия наращивает экспорт риса

Нынешним летом ежемесячные продажи российской рисовой крупы за границу впервые в истории превысили импорт. Но любители плова и рисовой каши могут не беспокоиться: рекордный экспорт никак не отразится на потребительских ценах. На них больше влияет привозная крупа.

Во всяком случае, так утверждает вице-президент Российского зернового союза (РЗС) А. Корбут. На фоне общего сбора и потребления риса в России поставки за границу пока незначительны. В июне российские трейдеры вывезли за границу, главным образом в ближнее зарубежье, почти 12,5 тыс. тонн рисовой крупы. Ее импорт составил немногим меньше 11,8 тыс. тонн. А в прошлом году наши поставки риса на мировой рынок не превышали 2-5 тыс. тонн в месяц. «Этот факт можно назвать поворотным моментом на российском рынке риса», - считает эксперт зернового рынка В. Петриченко.

Но Россия не может полностью отказаться от закупок риса. Из 738 тыс. тонн риса, которые собрали в прошлом году наши аграрии, получается около 330 тыс. тонн рисовой крупы. А потребности нашей страны оцениваются в 600-650 тысяч тонн. Причем длиннозернистый рис мы закупаем только за границей: в Китае, Индии, Вьетнаме и Таиланде. Зависимость от зарубежных поставок напрямую отражается на стоимости риса на внутреннем рынке. В середине августа цены на тонну рисовой крупы первого сорта упали на мировых рынках почти на $12 - с $864/т до $852/т. Но из-за курсовой разницы в рублях в России они выросли с 27,35 до 27,52 тыс. Впрочем, потребительские цены на рис с начала года выросли, по данным Росстата, всего на 6%.

В то же время эксперты утверждают: меры защиты российских производителей риса, принятые правительством, позволяют постепенно вытеснять с отечественного рынка ту крупу, которую можно производить в России. Сейчас импортная пошлина на нее составляет 70 евро/т. Однако с 15 февраля по 15 мая действовала сезонная пошлина в размере 160 евро/т. А месяц назад правительственная комиссия по внешней торговле и таможенно-тарифному регулированию рекомендовала вновь повысить ее до 120 евро.

Российский рис стал более конкурентоспособным, выращивать его теперь выгодно, и в результате вырос объем инвестиций в рисовую отрасль, поднялось производство. Отсюда и рост экспорта, и снижение «рисовой зависимости». По прогнозам специалистов Института конъюнктуры аграрного рынка, в 2009 году импорт будет еще меньше и не превысит 200-220 тыс. тонн. А внутреннее производство, наоборот, возрастет до 340-350 тыс. тонн, передает «Агро Перспектива».