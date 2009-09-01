В Тернопольской обл. завершена уборка гороха и озимого рапса

Аграрии Тернопольской области завершили уборку гороха и озимого рапса

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела организации производства сельхозпродукции областного управления агропромышленного развития Мария ДЕРМАНСКАЯ.

По ее словам, горох убран на площади 5,9 тыс. га. Намолочено 14,9 тыс. т при средней урожайности 25,3 ц/га. “В этом году урожайность лучше, поскольку погодные условия были более благоприятные. В прошлом же году дожди помешали своевременно убрать, горох, поэтому большая часть урожая осыпалась или проросла в стручках”, – сказала М. ДЕРМАНСКАЯ.

Она также отметила, что в этом году гороха в области посеяно меньше – на 2,4 тыс. га. По словам М. ДЕРМАНСКОЙ, многие хозяйства перешли на выращивание сои, а поскольку количество скота в области постоянно уменьшается, то и потребность в горохе как кормовой культуре снижается.

Рапс убран на площади 47 тыс. га, собрано 149,8 тыс. т зерна, средняя урожайность составила 22,2 ц/га. Длительный сбор озимого рапса М. ДЕРМАНСКАЯ объяснила тем, что в некоторых хозяйствах его посадили позже, а также внесли больше удобрений, следовательно, там он созревал дольше. Она также отметила, что в этом году урожайность по сравнению с прошлым повысилась, поскольку в 2008 году много посевов было уничтожено во время июльской стихии.