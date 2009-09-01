Дания соберет рекордный урожай зерновых

По сообщениям официальных источников, в 2009 г. валовой сбор зерновых в Дании достигнет 9,8 млн. тонн, что на 700 тыс. тонн превышает показатель прошлого сезона, когда было собрано 9,1 млн. тонн, и выше рекордного показателя 1990 г. - 9,6 млн. тонн.

Отметим, что рекордный объем производства зерновых в Дании в текущем сезоне обусловлен ростом урожайности озимой пшеницы и ярового ячменя, кроме того, площадь под зерновыми культурами в стране также была расширена.

Добавим, что по состоянию на 1 сентября уборочная кампания зерновых в Дании завершена на 95% запланированной площади.

Напомним, Дания специализируется на выращивании овса, ячменя, пшеницы и ржи. При этом средний объем производства данных культур составляет около 8,8 млн. тонн, передает АПК-Информ.