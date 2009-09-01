"Украгролизинг" не получил из Стабфонда средства

НАК "Украгролизинг" не получила из Стабилизационного фонда Украины денег, которые должны били поступить в августе 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

"Пока мы еще не получили денег, но ожидаем", – сказали в пресс-службе.

Согласно справке Министерства финансов Украины №736/2 от 16 июля 2009 г., поступления денег из Стабилизационного фонда предусмотрены по такому графику: на протяжении августа, сентября и октября – по 100 млн. грн. в месяц, в ноябре – 93,562 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 30 июля т.г. премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Кабинет Министров намерен с августа начать выделение средств из Стабилизационного фонда НАК "Украгролизинг" на закупку сельскохозяйственной техники для аграрных хозяйств. Она подчеркнула, что в Стабилизационном фонде для закупки сельхозтехники предусмотрено 390 млн. грн.

«Начиная с августа, мы можем осуществлять выделение средств через «Украгролизинг», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. НАК "Украгролизинг" создана постановлением Кабинета Министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств государственного лизингового предприятия "Украгролизинг", созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.