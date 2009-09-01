В Черниговской обл. началась уборка поздних зерновых

Аграрии Черниговской области начали сбор поздних зерновых культур – гречихи и проса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления агропромышленного развития Черниговской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, валовой сбор поздних зерновых культур в весе после доработки прогнозируется в объеме почти 16 тысяч тонн.

На данный момент, согласно оперативным данным, в регионе намолочено 1 млн. 207 тыс. тонн зерновых культур (кроме кукурузы). Ориентировочно в середине сентября начнется сбор кукурузы на зерно, удельный вес которой в общем валовом сборе зерна ежегодно, начиная с 2003 года, превышает треть. В текущем году прогнозируется получить свыше 700 тысяч тонн зерна этой культуры, что на 140 тысяч тонн меньше прошлогоднего показателя.

Общий валовой сбор всех зерновых культур урожая 2009 года ожидается в объеме почти 1 млн. 940 тыс. тонн, что меньше прошлогоднего рекордного для региона урожая на 220 тыс. тонн.

Также в области продолжается подготовка к осенне-полевым работам. На сегодня подготовлено свыше 90% площадей для сева озимых зерновых культур, тогда как в прошлом году на эту дату было подготовлено лишь 71% прогнозируемых площадей.