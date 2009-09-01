Вьетнам заинтересован в импорте из Беларуси сухого молока. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в Республике Беларусь Данг Хыу Чан.

"Вьетнамских бизнесменов привлекает импорт сухого молока из Беларуси", - сказал посол.

По его словам, раньше Вьетнам закупал сухое молоко в разных странах, но зная, что белорусское молоко высокого качества, сейчас вьетнамские бизнесмены интересуются закупками этого продукта именно в Беларуси, передает «Агро Перспектива».