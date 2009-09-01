В Кировоградской обл. торговля в розницу сократилась на 16,5%

В Кировоградской области за 7 месяцев 2009 года оборот розничной торговли составил 3 млрд. 959 млн. грн., что на 16,5% меньше объема января-июля 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Оборот ресторанного хозяйства, включая предпринимателей-физических лиц, уменьшился на 12,4% и составил 90,4 млн. грн.

За 7 месяцев общий объем продаж потребительских товаров по всем каналам реализации составил 4 млрд. 049,4 млн. грн., что на 16,4% меньше объема января-июля 2008 года.

В структуре общего объема продаж доля розничного товарооборота предприятий-юридических лиц составила 46,5%, предприятий-физических лиц - 39,1%, остальное принадлежит организованным рынкам по продаже сельскохозяйственной продукции и неформальным рынкам.

Объем розничного товарооборота предприятий-юридических лиц составил 1 млрд. 885 млн. грн., что в сопоставимых ценах на 24,9% меньше объема января-июля 2008 года.

Увеличение объемов розничного товарооборота наблюдалось в г. Александрия (на 4,9%), Долинском (на 14,4%), Светловодском (на 6,1%), Гайворонском (на 5,1%) районах.

Значительное уменьшение объемов товарооборота имело место в г. Кировограде (на 33,4%), Ольшанском (на 45,1%), Александрийском (на 38,7%) районах.

Среднемесячный объем розничного товарооборота в расчете на одного человека по области с начала года составил 262,20 грн.