Госкомрезерв отпустил для реализации населению 16 тыс. тонн сахара

В рамках выполнения поручений Кабинета министров по стабилизации ситуации на внутреннем рынке сахара Государственный комитет Украины по материальному резерву (Госкомрезерв), по состоянию на 1 сентября, отпустил для реализации населению 16 тыс. тонн сахара.

Об этом УНИАН сообщили в Госкомрезерве.

По предоставленной информации, Госкомрезерв заключил договоры на поставку 10 тыс. тонн сахара с предприятиями розничной торговли, которые определены Министерством экономики. Весь этот объем оплачен предприятиями торговли и отгружен для реализации населению.

Сообщается, что для выполнения распоряжения Кабинета министров от 12 августа (№952) «О принятии дополнительных мер по стабилизации ситуации, которая сложилась на внутреннем рынке сахара» Госкомрезерв привлек 23 предприятия, которые входят в сферу его управления. Эти предприятия организовали реализацию сахара населению непосредственно на продовольственных рынках всех регионов страны.

В Госкомрезерве также сообщили, что, по данным на 1 сентября, в рамках выполнения этого распоряжения правительства уже реализовано 6 тыс. тонн сахара. Его продажа населению осуществляется на 333 торговых точках, которые расположены на 306 рынках в 245 населенном пункте Украины.