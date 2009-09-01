В Харьковской области скошено 50% посевов гречихи

В Харьковской области гречиха скошена на площади 9,7 тыс. га, что составляет 49% от запланированной площади сбора (19,8 тыс. га).

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной госадминистрации.

По предоставленной информации, на сегодня в Харьковской области намолочено 2,7 тыс. тонн зерна при средней урожайности 6,5 ц/га.

В хозяйствах Шевченковского и Дергачивского районов Харьковской области сбор гречихи уже завершен. В Великобурлуцком районе скошено 76% площадей, в Богодухивском - 75%, Печенежском - 72%.