В агропредприятиях Харьковщины надой молока увеличился на 10%

В сельхозпредприятиях Харьковской области суточный надой молока увеличился почти на 10% или на 51,6 тонн, по сравнению с аналогичным показателем 2008 г. - до 546,1 т.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя Харьковской ОГА Виктора ЗВЕРЕВА.

По его словам, увеличение надоя состоялось за счет повышения производительности дойного стада.

При этом средний надой на одну корову составляет 13,7 кг, что на 18,1% больше, чем в 2008 году, а наибольшую производительность показали хозяйства Первомайского района – 25 кг молока с коровы, Красноградского (17,0 кг) и Дворичанского (16,8 кг) районов.