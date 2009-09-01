АМК оштрафовал компанию «Полтавский элеватор»

Полтавское областное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало компанию «Полтавский элеватор» (г. Полтава) на 17 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба отделения АМК.

Как выяснилось в ходе расследования, предприятие необоснованно устанавливало двойную плату за предоставление услуг по хранению зерна кукурузы, до окончания срока действия договора, с 1 апреля 2009 года. В АМК заявляют, что такие действия привели к ущемлению прав потребителей.