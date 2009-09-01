В Новой Каховке состоится инвестфорум «Таврийские горизонты»

Второй международный инвестиционный форум «Таврийские горизонты» пройдет в конце сентября в Новой Каховке Херсонской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, программой предусмотрены проведение конференций по стратегическому планированию для мэров Юга Украины (проект Экономического развития городов Говарда Окмана), презентация проектов GTZ и BRIDGE по энергосбережению, а также презентация портфеля инвестиционных проектов в агросекторе, промышленной, инфраструктурной и туристической сферах области. В рамках форума будет проведена презентация потенциала и возможностей региона в целом, а также отдельных районов.

На форум планируется пригласить представителей профильных министерств, дипломатических и торгово-экономических миссий иностранных стран, аккредитованных в Украине, представителей международных финансовых организаций, инвестиционных компаний и фондов, иностранных инвесторов, банковских учреждений, предприятий, бизнес кругов и научных работников Украины.

Открытие форума запланировано на 25 сентября в рамках Х Международной выставки-ярмарки «Таврийская ярмарка», которая пройдет в Новой Каховке с 24 по 26 сентября.

Справка УНИАН. Первый инвестиционный форум «Таврийские горизонты» прошел по инициативе Херсонской ОГА и облсовета в ноябре 2008 года в Херсоне.