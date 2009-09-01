Литвин обсудил с фермерами пути содействия аграриям

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН обсудил с руководителями областных организаций Ассоциации фермерских хозяйств Украины проблемы крестьянских фермерских хозяйств и возможные пути содействия украинским аграриям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, отмечалось, в частности, что в настоящее время в нашем государстве функционирует 42 тысячи фермерских хозяйств, а на их поддержку направляется из бюджета 20 млн. грн. По мнению фермеров, эти средства должны быть втрое больше. При этом они отмечали, что в случае неопределения четких принципов финансирования аграрно-промышленного комплекса большинство фермерских хозяйств окажутся на грани катастрофы.

Представители ассоциации выразили обеспокоенность критическим состоянием в ряде сельскохозяйственных отраслей, состоянием оформления договоров земельного пользования, распространением рейдерства и незащищенностью фермеров в судах.

В.ЛИТВИН предложил фермерам четко оформить свои предложения по обсужденным вопросам с тем, чтобы выработать совместный план согласованных действий парламента и правительства.

По мнению председателя Верховной Рады, нужно осуществить инвентаризацию законодательных актов, которые регулируют отношения в сфере АПК, и определить, какие решения требуют первоочередного рассмотрения.